Un Posto al Sole, puntate dal 28 agosto al 1 settembre: il nuovo portiere di Palazzo Palladini

La soap più amata dagli Italiani torna con nuove emozionanti puntate dopo la pausa estiva. Ecco le anticipazioni delle principali trame di Un Posto al Sole che andranno in onda, come sempre su Rai 3, nelle puntate tra lunedì 28 agosto e venerdì 1 settembre 2023.

Marina non ha più dubbi, ha compreso che Lara ha inventato che Tommaso è il figlio di Roberto Ferri, e vuole vendicarsi di lei. Convince Franco e ottiene che lui e un detective le stiano dietro passo passo. Anche Ferri rischia grosso dopo la dura presa di posizione nei confronti della moglie, con la quale la situazione è sempre più complessa.

E proprio quando Lara ha ottenuto di andare in vacanza con Roberto, un malore di Marina potrebbe cambiare le carte in tavola.

Spazio anche per le vicende di Damiano. Il poliziotto, dopo aver accettato il ricatto del cognato Eduardo, si ritrova a dover gestire una situazione molto complicata: deve tradire la divisa per fornire al parente informazioni preziose per i suoi loschi affari. Una scelta che potrebbe costargli cara.

Mancherà per un po' Raffaele, pronto a partire con Ornella per Barcellona dove vive il figlio Patrizio. Qualcuno dovrà sostituirlo in portineria: Diego ha già occupato il suo posto in passato, ma ora lavora al Vulcano e, dati i suoi impegni, non sarebbe il candidato ideale. I sostituti possibili diventano allora Otello, Renato, Franco Boschi e Rosa.

Renato Poggi torna a Napoli, ma lo attende una situazione differente: oltre alla partenza di Raffaele, per Giulia molte cose saranno cambiate.