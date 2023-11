Un Posto al Sole, anticipazioni dal 27 novembre: due protagonisti vanno via da Napoli?

Come sempre interessanti le principali trame di Un Posto al Sole, di cui seguono le anticipazioni riguardanti le puntate che andranno in onda dal 27 novembre al 1 dicembre 2023. Nel corso di questa settimana la soap andrà in onda come di consueto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 20.50 su Rai 3.

Rosa decide di confidarsi con Giulia a proposito della fine della sua storia con Damiano. Per lei si fa largo anche lo spettro di problemi economici, in un momento particolarmente complesso. Intanto Viola si ritrova alle prese con una relazione diversa da quella che immaginava: Damiano è a un bivio tra la fedeltà alla divisa o quella al suo amico Eduardo, finché non prende una decisione che manda su tutte le furie Eugenio. Damiano viene sospeso dal lavoro, e Viola si convince che Eugenio abbia reagito per ripicca personale.

Ida cerca un nuovo lavoro, ha bisogno di soldi da mandare a casa e vorrebbe smettere di pesare sulle spalle di Marina e Ferri. Diventa una nuova occasione per incontrare Diego, il quale prova con qualche difficoltà ad accorciare le distanze con lei.

Michele scopre il nome di chi potrebbe affiancarlo in radio, Micaela Cirillo. L’idea di Filippo lo lascia molto perplesso. Lei inizialmente rifiuta, poi si fa coinvolgere grazie ad uno stratagemma di Serena.

Clara è turbata dal contenzioso iniziato da Alberto per toglierle l’affidamento del figlio. Niko prova a mediare tra i due per il bene di Federico, ma inutilmente. Eduardo la fa una proposta sorprendente che potrebbe cambiare ad entrambi la vita. Lasceranno per sempre Napoli?

Ornella è alle prese con un nuovo disagio sul lavoro, che potrebbe spingerla a prendere una decisione drastica per il suo futuro.