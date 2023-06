Le trame delle puntate che andranno in onda dal 26 al 30 giugno 2023 di Un Posto al Sole saranno ricche di colpi di scena. È quanto si può dedurre dalle anticipazioni filtrate in queste ore, che vi riportiamo di seguito.

Ida pare determinata a riprendersi suo figlio Tommaso da Lara, e rischia di mettere a repentaglio il piano di questa che appare sempre più preoccupata e pronta a tutto. Intanto Roberto e Marina, dopo un momento di riconciliazione, si trovano di fronte a una nuova crisi ancora più profonda e, nonostante lei faccia un gesto di avvicinamento, la distanza tra loro pare non diminuire. Sarà proprio Marina a chiudere definitivamente la questione decidendo di partire per Londra. Riuscirà Roberto a farle cambiare idea?

Renato si sente male e finisce in ospedale, mettendo Rossella in una posizione difficile con Luca che limita la sua autonomia in reparto. La ragazza cerca inutilmente il conforto di Riccardo. Alla fine Michele, all’insaputa di Rossella, chiede spiegazioni a Luca riguardo alla decisione di ridimensionare il ruolo della figlia in ospedale.

Intanto Mariella è convinta che Michele sia il misterioso fidanzato di Cerruti, nonostante nei fatti Guido le provi che non è così. Un incontro casuale al Vulcano darà a Guido finalmente l’opportunità di scoprire l’identità dietro il sensibile Bufalotto.

Clara fa shopping con Eduardo, e la situazione le fa nascere dei sospetti su di lui. Intanto lui si inserisce sempre di più nella vita della donna, così come in quella di Rosa e di Manuel. A questo punto Damiano si confronta con lui per tenerlo lontano dal figlio, in presenza di Viola.