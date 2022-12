Un Posto al Sole, anticipazioni delle puntate di Natale: che cosa succederà

La soap Rai made in Naples andrà in onda anche a Santo Stefano con una puntata un po' speciale: è questa la principale novità che riguarda la prossima settimana. Vediamo cosa succederà nell’ultima settimana del 2022, con le principali trame che coinvolgeranno i protagonisti del programma più longevo della tv.

Cotungo sarà nei panni di un moderno “Scrooge”, il protagonista del famosissimo “Il canto di Natale” di Charles Dickens: riceverà la visita dei fantasmi del Natale passato, presente e futuro, cosa che farà in modo da rivelare un incredibile segreto sulla vita del vigile-barone.

Nunzio e Chiara sono proiettati sul loro matrimonio. Alice torna inaspettatamente a Napoli, e prova ad avvicinarsi al ragazzo, così lui deve arginarla mentre lei non pare volersi fare da parte.

Antonio trascorre la mattinata col padre e Viola si prepara a fare lezione con Manuel, quando le cose prendono una piega inaspettata. La stessa Viola, con l’aiuto di Damiano, scopre che c'è qualcosa di preoccupante dietro i malesseri fisici di Rosa e Manuel.

Mariella riceve i consigli di un saggio Guido, che l'aiuta (o almeno ci prova) a non farsi sopraffare da Salvatore e Bice.

Renato è preoccupato per Niko e ne parla con Filippo, ottenendo un aiuto.

Giulia vuole aiutare Bianca, e la porta in un luogo speciale dove entrambe faranno un incontro altrettanto speciale.

Alberto e Clara, di ritorno dalla settimana bianca, notano qualcosa di strano in casa.