Un Posto al Sole, anticipazioni dal 25 al 29 settembre: la proposta sconcertante di Ferri a Ida

Siamo arrivati all'ultima settimana di settembre di Un Posto al Sole, con anticipazioni che promettono molti colpi di scena nelle avventure dei protagonisti della soap made in Naples.

Innanzitutto, Nunzio è determinato a dimenticare Rossella in ogni modo, questo mentre Alberto cerca di conquistare Diana. La donna a questo punto prova a "testarlo", per scoprirne le vere intenzioni. Alberto, ingannato da Diana, si sfoga su Clara, con Niko che cerca di calmarlo. È proprio con Diana che Nunzio, sempre più in difficoltà per il matrimonio di Rossella, ha un incontro "consolatorio".

Ida e Tommaso non si trovano, mentre Marina non riesce a convincere Roberto a denunciare Lara. Questa ha intanto una nuova pista da seguire per poter trovare il bambino. È Roberto che finalmente riesce a trovare Tommy. Si ritrova ad affrontare Ida, mentre cresce la diffidenza di Marina verso la ragazza polacca. La quale riceve una proposta sconcertante da parte di Ferri.

Otello e Raffaele litigano sulla possibilità di far diventare Rosa la nuova portiera temporanea di Palazzo Palladini.

Guido nel frattempo continua a opporsi a Bice nella vita di Mariella.