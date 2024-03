Un Posto al Sole, anticipazioni dal 25 marzo: Damiano torna da Rosa, e Rossella...

Dopo la mancata celebrazione del matrimonio tra Rossella e Riccardo, e le conseguenze della vicenda, le trame della soap si concentreranno soprattutto su altri personaggi. Di seguito quanto accadrà nelle puntate in onda dal 25 al 29 marzo.

Viola finalmente riesce a riavvicinare Antonio con il piccolo Manuel, questo grazie all'intervento di Damiano. Tuttavia, la crescente complicità tra Antonio e Damiano finisce per ferire Eugenio.

Rosa è decisa a tornare a casa nonostante i rischi, ma proprio Damiano le propone un’alternativa inaspettata: ritornare a vivere insieme. Un'idea che non può non avere conseguenze sulla relazione tra lui e Viola, anche perché per Rosa è sempre più difficile nascondere i propri sentimenti.

Alberto vuole mettere sotto pressione Clara, che non ha deciso se continuare o meno la gravidanza. Decide di abortire il figlio che aspetta da Eduardo, ma Marika spinge perché non prenda questa decisione.

Guido e Mariella sono stressati dai loro problemi coniugali, mentre continua la vicinanza tra Cerruti e Luciano, il quale prova a fargli capire che con Castrese non va bene.

Ida è pronta a lasciarsi andare nella sua relazione con Diego, ma una notizia inaspettata la getta nella disperazione: suo padre è morto. Diego intanto ha deciso di liberarla dai ricatti dei Ferri: ci riuscirà? Raffaele si preoccupa per questi suoi comportamenti impulsivi.

Rossella cerca di mettere ordine nel suo cuore. Un inaspettato invito potrebbe aiutarla.

Filippo e Serena sono felici di far tornare il sorriso a loro figlia.