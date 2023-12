Un Posto al Sole, anticipazioni puntate di Natale: c'è un ospite a sorpresa

Un Posto al Sole non si ferma per Natale, ma continuerà ad andare in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, al solito orario delle 20.50 su Rai 3. Ecco che cosa accadrà nelle prossime puntate della soap che andranno in onda dal 25 al 29 dicembre 2023 in prima visione.

Gli abitanti di palazzo Palladini organizzano la cena della vigilia e del 25 dicembre. Raffaele, si prepara ad affidare un compito ad Otello, pronto a dare una scossa a tutto lo “spirito natalizio” del palazzo. Renato vorrebbe non far rimanere male Otello a cui ha dimenticato di portare un regalo dalla Sicilia, e chiede aiuto a Raffaele.

Luca, ospite a sorpresa in questo Natale, è una piacevole rivelazione per Guido e Mariella. Proprio Mariella inizia a sospettare di Serena e del suo comportamento un po’ troppo attivo. Cosa le sta nascondendo?

Clara è disperata, e prova a convincere Eduardo di rientrare il più presto in Italia insieme. Cresce anche la paura di Alberto che ormai da giorni non ha più notizie della madre di suo figlio. Arriva per Sabbiese il momento di affrontare le conseguenze della sua minaccia nei confronti di Alberto. Damiano scopre da Rosa che suo fratello sta per rientrare a Napoli. Lo stesso Damiano riesce davvero a convincere Eduardo di consegnarsi alla polizia.

Viola e Damiano proseguono la loro relazione “discreta”. Fanno attenzione a non turbare i propri figli, ma Manuel è molto furbo e capisce: dice tutto ad Antonio che resta molto scosso comincia a manifestare strani comportamenti. Eugenio finisce alle prese con una serie di domande del figlio alle quali, prima o poi, dovrà rispondere.

Nel frattempo è ripartita la guerra di Alberto, pronto a tutto pur di togliere la custodia di Federico a Clara.

Intanto l’ultimo intervento anticonformista di Micaela in radio non incontra il favore di Filippo, ma non tutti la pensano come lui. Ha successo, e nel frattempo finisce per scontrarsi con Samuel, rispetto al quale ha una visione completamente diversa della loro idea di relazione. Nunzio torna a vestire i panni di maestro di vita, consigliando a Samuel una mossa per riuscire a riconquistarla.