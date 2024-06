Un Posto al Sole, anticipazioni dal 24 al 28 giugno: la vendetta del boss e il dramma in ospedale

Ecco le anticipazioni sulle principali trame delle prossime puntate della soap napoletana Un Posto al Sole, in onda dal 24 al 28 giugno 2024 in prima visione su Rai 3.

Roberto Ferri decide di rispondere all’attacco della giornalista che vuole incastrarlo, questo usando con tutti i mezzi possibili che possiede. Arriva a fare a Filippo una proposta davvero spiazzante. Continua a lottare per garantirsi almeno un ruolo nella vita del piccolo Tommaso, sforzi che però lo allontanano da Marina. Roberto, alla fine, si rende conto dell'errore che sta commettendo, e i due riescono finalmente a riavvicinarsi.

Lara condivide con suor Maura alcuni suoi tormenti, fino a rivelarle un delicato segreto. La suora le fa una proposta inaspettata.

Intanto Diego e Ida iniziano a fare programmi e piani per il futuro, pensando anche ad avere vicino a loro Tommaso.

Silvia e Michele capiscono che è arrivato il momento di intervenire per evitare che Guido comprometta il suo matrimonio. Claudia si vede costretta a seguire il consiglio di Silvia, e inizia ad avere un atteggiamento più distaccato con Guido.

Continuano intanto i tentativi di Lucia di riuscire a scovare il nascondiglio di Torrente. Viene coinvolto anche Damiano, protagonista di una delicata operazione della polizia, ma nemmeno le soffiate di Eduardo sono in grado di aiutarli. Intanto il boss dà inizio alla sua vendetta contro Sabbiese, il traditore: Clara e Federico, a un passo dall’entrare nel programma di protezione, sono improvvisamente minacciati dal boss Torrente. Arriva il giorno stabilito per la partenza di Eduardo, Clara e il bambino, con Damiano che prova in tutti i modi a sventare la ritorsione contro di loro organizzata da Angelo Torrente.

Rossella prova a tenere d’occhio Luca. All’improvviso, però, succede un’emergenza, Iolanda ha avuto un malore. Giulia è sempre più preoccupata per Luca, ma anche la paura in Ornella si fa seria.