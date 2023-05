Un Posto al Sole, anticipazioni dal 22 al 26 maggio: Giulia rischia grosso e Ida rivuole il bambino

Settimana ricca di pathos quella cui stanno andando incontro i fan di Un Posto al Sole. Ecco le principali trame delle puntate che andranno in onda da lunedì 22 a venerdì 26 maggio 2023.

Giulia vuole affrontare Sabbiese sicuro che abbia picchiato Imma, ma mette a rischio la propria sicurezza. Rosa riceve l’ennesimo sollecito da Franco e Angela a proposito di Eduardo, ma la situazione rischia di trovarsi del tutto fuori controllo.

Lara è sempre più in difficoltà per Ida, la vera mamma di Tommaso, che rischia di distruggere i suoi piani di riavvicinamento a Ferri. Crede di essersene liberata, ma non è davvero così: la donna è pronta a riprendersi suo figlio costi quel che costi.

Speranza cade in un tranello di Micaela, che finisce per danneggiare l'amor proprio di Samuel, delusissimo da quanto la fidanzata poco consideri il suo talento musicale.

Anche Niko si trova costretto a gestire una nuova spiacevole situazione con Alberto causata dalle gemelle Cirillo.

Luca si prepara al rientro a Napoli per diventare primario al San Filippo, ma si scontra con diversi imprevisti.

Guido e Mariella stanno per andare in crociera, ma con un il timore che Bice e Massaro possano rovinargli la vacanza.