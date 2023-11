Un Posto al Sole, anticipazioni al 24 novembre: entra in scena un nuovo personaggio

Un Posto al Sole tiene sul filo i suoi appassionati con trame in questa fase particolarmente interessanti. Di seguito tutti i dettagli su quanto andrà in onda nei prossimi appuntamenti, da lunedì 20 a venerdì 24 novembre, della soap di Rai 3 ambientata a Napoli in onda come sempre alle 20.55 circa.

Nuovo conflitto sul lavoro tra Riccardo e Rossella, che conosce finalmente la suocera Isabella. Tra le due c'è feeling. Buono il rapporto anche con Michele, mentre con Silvia non c'è sintonia.

Intanto Riccardo capisce che la madre vuole riavvicinarsi a lui, ma l'obiettivo della donna non sembra essere solo quello.

Nunzio, che continua a frenare i suoi sentimenti, riceve da Diana un'amara sorpresa.

Marina e Roberto sono in apprensione per la scarcerazione di Lara ormai in dirittura di arrivo, ma non sanno che la donna sta per cadere nella trappola di Gabriella Sebillo. Ida, dopo aver vissuto un momento di pesante sconforto, trova un inaspettato sostegno in Diego.

Intanto continuano i tentativi di Alberto per ottenere la custodia esclusiva del figlio. Clara non ci sta: disperata, trova conforto in Rosa.

Viola ed Eugenio informano il piccolo Antonio della loro separazione. Filippo è alla ricerca di un nuovo speaker che possa accompagnare Michele durante la sua trasmissione radio.

Nel frattempo, a causa di un piccolo incidente che coinvolge Lollo a scuola, tra Mariella e Guido si riaccende la lite.