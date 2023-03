Un Posto al Sole, anticipazioni dal 20 al 24 marzo: la decisione di Eugenio e il flirt di Alberto

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole saranno numerose le trame che terranno col fiato sospeso i fan della soap made in Naples.

Silvia è ancora alle prese con la crisi economica del Caffè Vulcano, Otello si decide ad aiutarla economicamente, ma non vendendo la casa di Teresa a Indica. Silvia lo scoprirà? L'ex vigile chiede un prestito a Renato, il quale va in crisi di fronte alla richiesta e chiede l’aiuto di Raffaele.

Alberto è pronto a prendere in mano la propria vita riaffermandosi sia negli affari che come seduttore, e la vicinanza alla bella Diana cresce. Crescono intanto i dubbi di Niko sull’effettivo costo previsto per la ristrutturazione dello studio.

Intanto, Ferri propone a Marina di andare al Circolo, così da distrarsi dalle continue intromissioni di Lara nel loro rapporto. Marina è sempre più intollerante verso ogni tipo di provocazione della rivale.

Bice mette la pulce nell’orecchio a Mariella: che Guido e Michele, sempre più spesso insieme, stiano organizzando qualcosa di losco? Mariella invece prova a sollecitare Guido nell’organizzazione della vacanza in vista dell’estate.

Eugenio è sempre più in sintonia con Lucia, scatenando le gelosie di una Viola la quale inizia a riflettere su una possibile riconciliazione col marito. Il magistrato non sembra però intenzionato a concederle altro tempo per riflettere, anzi.

Samuel e Micaela chiedono a Manuela di uscire con loro – senza far tardi – per festeggiare il suo esame andato bene, ma le cose non andranno nel migliore dei modi e toccherà a Serena rimediare.