Un Posto al Sole, anticipazioni dal 20 giugno: ansia per Raffaele e Renato

Si rinnova il nostro consueto appuntamento con le principali trame settimanali di Un Posto al Sole, l'amatissima soap Rai girata e ambientata a Napoli. Ecco di cosa parleranno gli episodi che verranno trasmessi da lunedì 20 a venerdì 24 giugno 2022.

Raffaele, sotto pressione per i camorristi, crolla e si rifugia nell'abbraccio di Elvira ma qualcuno lo vede. Intanto Diego, temendo in una sbandata del padre, fa di tutto per favorire il riavvicinamento tra lui e Ornella.

Prove di riavvicinamento tra Riccardo e Rossella. Il dottere decide di vendere la proprietà ricevuta in eredità, scelta con delle ricadute sia su Virginia che su Rossella. La ragazza non è pronta a fidarsi nuovamente di lui, ma dopo una sfida senza esclusione di colpi con Virginia pare volersi lasciare andare alla ritrovata unione con lui.

Espedito torna improvvisamente, ed è un bel problema per Speranza e soprattutto Samuel. A farne le spese però potrebbe essere anche Guido.