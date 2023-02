Un Posto al Sole, anticipazioni dal 20 al 24 febbraio: colpo di scena al matrimonio e sorprese dal passato

Nuove puntate e nuove anticipazioni per gli appassionati della soap napoletana Un Posto al Sole. Le trame della settimana che va da lunedì 20 a venerdì 24 febbraio 2023 raccontano di nuove emozionanti colpi di scena per i protagonisti, tra Roberto e Marina che affrontano l'ennesimo imprevisto nella loro turbolenta storia d'amore, Lara che resterà protagonista di questo capitolo, ma anche il prosieguo del processo Valsano.

L'inaspettato colpo di scena durante il matrimonio tra Roberto e Marina crea non poco scompiglio tra i presenti e tra i promessi sposi. Roberto ne ha abbastanza e insiste affinché Lara dica subito quello che ha davvero in mente. Della stessa decisione Marina che affronta la situazione a muso duro, ma la rivale sembra intenzionata a non rendere loro la vita facile.

Qualcuno decide di andare in aiuto di Silvia proprio quando le ingenti spese di gestione e il disastroso calo dei clienti porta il caffè sull'orlo del fallimento. Al Vulcano, però, continuano i problemi e Nunzio finisce ritrovarsi contro Fausto, il quale teme di perdere il lavoro da un momento all’altro.

Il processo a Lello Valsano mette tensione tra Niko e Viola. Il boss si rende protagonista di un nuovo clamoroso gesto e, giunto il momento dei testimoni a suo favore, il difensore sfodera tutte le armi a sua disposizione per riuscire ad ottenere il massimo per il proprio assistito.

Cerruti riceve una sorpresa proprio quando si era convinto che non ci sarebbe stato più niente da fare per la sua storia d’amore. Incontro inaspettato, invece, per Giulia e mastro Peppe, il quale però stavolta non è da solo. Guido trova sempre in Michele il suo compagno di baldoria, ma Mariella è perplessa. Una piacevole sorpresa arriva direttamente dal passato per gli abitanti di Palazzo Palladini.