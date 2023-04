Un Posto al Sole, anticipazioni dal 2 al 5 maggio: la malattia di Tommaso e la tristezza di Ornella

Si rinnova l'appuntamento con le anticipazioni sulle principali trame di Un Posto al Sole, la storica soap Rai ambientata e girata a Napoli.

Innanzitutto c'è da dire che Upas la prossima settimana andrà in onda quattro volte e non cinque. Il primo maggio la programmazione Rai lascerà infatti spazio alla diretta del Concerto del Primo Maggio da piazza San Giovanni a Roma, e quindi le trame di cui parleremo saranno quelle delle puntate che andranno da martedì 2 maggio a venerdì 5, giorno in cui però Upas recupererà con uno speciale da due puntate.

Che cosa succede nei prossimi episodi? Per sommi capi: il piccolo Tommaso è al centro delle preoccupazioni di Ferri, Clara chiude con Alberto, Franco e Angela sono sempre più lontani, Marina fa una importante scoperta.

Mentre Roberto è sempre più preoccupato per la salute del piccolo Tommaso, Marina è convinta che si tratti della solita strategia di Lara per mettersi tra lei e Ferri. Le condizioni del bimbo però peggiorano e impensieriscono i medici, tanto che Roberto prende una decisione la quale potrebbe mandare all'aria il piano della mamma del piccolo. Marina si ritrova ad ascoltare la registrazione di un discorso accorato tra Lara e Roberto, rientrato a Napoli in anticipo.

Clara mette ufficialmente fine alla sua storia con Alberto, il quale non prende bene la decisione. Lei si trasferisce da Rosa e lui si presenta al Vulcano minacciando di denunciare l'autore del video che lo ha compromesso.

Problemi anche per Franco e Angela. Lui finisce per origliare le confidenze di lei a Viola, con tutte le conseguenze del caso.

Ornella apprende a malincuore che la sua amica Giulia sapeva già che Luca De Santis sarebbe diventato primario al posto suo e non gliel'aveva detto.

Guido rimane incastrato nella crociera organizzata da Mariella e minaccia Massaro di voler dire tutta la verità. Otello, pur di non rimanere da solo, inizia a frequentare il Vulcano anche con troppa assiduità.