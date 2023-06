Un Posto al Sole, anticipazioni dal 19 al 23 giugno: Roberto e Marina, addio definitivo...o forse no?

Emozionanti episodi in vista per gli appassionati di Un Posto al Sole, che andrà in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì dalle ore 20.50 circa.

Viene fuori il lato rabbioso di Ferri, che metterà in risalto la fragilità di Marina. Filippo e Serena provano a farli riappacificare, ma la distanza appare incolmabile: la donna assume Alberto come avvocato pronta a chiudere la vicenda. Eppure, proprio mentre Lara sembra essere riuscita nel suo intento, tra i due scoppia di nuovo la passione...

Rosa decide di sfogarsi con Giulia raccontandole tutta la sua frustrazione, e Clara fa il colloquio nel ristorante che le aveva indicato Eduardo. Il suo entusiasmo viene troncato da Alberto e Eduardo non la prende bene. La ragazza medita di non vivere più sotto l'influenza dell'avvocato.

Intanto Nunzio e Rossella, dopo essersi chiariti sul bacio, tornano alle rispettive vite di sempre. O almeno sembra...

Samuel, dopo l’ennesima provocazione di Micaela, realizza di sognare una vita diversa da quella che sta vivendo e che Speranza non è la donna adatta a lui. Proprio Micaela scopre che potrebbe essersi davvero innamorata di lui.

Gli amici di Otello organizzano una cena tutti insieme per festeggiare il loro amico che ha deciso di partire in moto per Indica.

Viola è alle prese con nuovi problemi con Eugenio, e si confida con Filippo. Mariella, intanto, è sempre più convinta che il misterioso Bufalotto sia in realtà Michele.