Un Posto al Sole, anticipazioni dal 18 al 22 marzo: colpo di scena, un figlio in arrivo

Nuovi colpi di scena in arrivo per gli appassionati di Un Posto al Sole. Queste le principali trame delle puntate che andranno in onda da lunedì 18 a venerdì 18 marzo 2024, come sempre su Rai 3 dalle 20.50.

Nuove tensioni tra Guido e Mariella, con moglie e marito che devono ritrovare una serenità da tempo incrinatasi. Lei prova dei gesti distensivi che però lui non vuole cogliere.

Manuela scopre nel frattempo le conseguenze del suo gesto nei confronti della piccola Irene ed è presa dai sensi di colpa. La bambina dal canto suo non vuole collaborare con i genitori. Proprio l'eccessiva preoccupazione della zia della bimba insospettisce Serena.

Michele riflette sul suo ruolo di padre, con Silvia che trova un’inaspettata alleata. Rossella affronta un confronto tanto atteso: Nunzio non può più aspettare le parla chiaramente.

Alberto cerca una nuova sistemazione per mantenere la promessa fatta a Clara. Questa, tuttavia, appare sempre più combattuta e lui reagisce furiosamente alla notizia che la donna aspetta un figlio da Eduardo.

Ferri e Marina fanno rivedere il padre a Ida. Pensano la concessione abbia calmato le acque, ma un’iniziativa di Diego mette a repentaglio le loro intenzioni.

Cerruti fa un incontro inaspettato e interessante al Vulcano, Luciano. I due provano a conoscersi meglio.

Rosa e Manuel si preparano a lasciare la Terrazza per tornare a casa, ma il piccolo sembra affezionato alla sistemazione. Intanto, una pericolosa minaccia incombe su Rosa.