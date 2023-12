Un Posto al Sole, anticipazioni dal 18 dicembre: torna un vecchio amore a Palazzo Palladini?

Nuovi colpi di scena in arrivo nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. Le anticipazioni sulle principali trame degli episodi in onda da lunedì 18 a venerdì 22 dicembre 2023, infatti, pare non lascino delusi i fan della soap girata a Napoli.

Niko è si confronta con Alberto, sempre più solo e disperato per la lontananza di suo figlio. Il ragazzo prova a scuoterlo per suscitare in lui una reazione. Nel frattempo Clara è sempre più insicura a proposito delle promesse di vita che le ha fatto Eduardo.

Marina e Roberto vanno in Polonia dalla famiglia di Ida. Scoprono le difficili condizioni in cui vivono i suoi parenti e in cui ha vissuto la ragazza stessa. Non si fanno però intenerire, e danno comunque inizio al loro piano, con Ida che continua a ignorare il vero motivo del viaggio e immagina di poter tornare presto da Diego a Napoli.

Marina e Roberto forti dell'accordo fatto con la zia di Ida si preparano a lasciare la Polonia senza di lei. Nel frattempo il ritorno a casa dalla sua famiglia della ragazza si trasforma presto in una sorta di incubo per lei.

Mariella e Guido si rendono conto che Speranza non è ancora pronta ad accettare la fine della sua relazione con Samuel, mentre Micaela è sconvolta dalla notizia che lo stesso Samuel ha lasciato Speranza per lei. Serena scopre la ragione per cui Mariella ce l'ha così tanto con Micaela.

Michele sembra sopportare poco la presenza di Giancarlo nella vita di Silvia e di sua figlia Rossella. Più tardi Silvia viene a scoprire del prestito che Michele ha fatto a Nunzio per salvare le sorti del Vulcano, rimanendo stupita dal gesto. È Mariella ad aumentare i dubbi di Silvia sui veri sentimenti che prova per Michele. E se lo amasse ancora?