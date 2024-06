Un Posto al Sole, anticipazioni dal 17 al 21 giugno: amori, tradimenti e un bambino rapito

Rapimenti, intrighi e tradimenti: sono le anticipazioni sulle principali trame delle prossime puntate di Un Posto al Sole, che andranno in onda dal 17 al 21 giugno 2024.

La gioia per il matrimonio tra Clara ed Eduardo dura poco. Federico è scomparso nel nulla, rapito da un Alberto che teme di perderlo. Niko cerca una strategia per riuscire a convincerlo a fare la cosa giusta, ma Palladini è sempre meno lucido. È caccia all'uomo, con Clara angosciata per la sorte del bambino.

Ornella tiene d'occhio Luca in modo sospetto, sapendo oramai della sua malattia. Tra lei e il primario scoppia una nuova discussione, che la costringe a rivelare a Rossella il segreto sulle reali condizioni del merdico.

Manuela è sempre più presa dal suo impegno al parco archeologico, e Costabile le dà un'importante mano. Forse, però, il lavoro potrebbe essere solo un modo per mettere a tacere i suoi sentimenti per Niko. Proprio Niko ha un nuovo confronto con Jimmy: spera di fargli cambiare idea sulla vacanza che il papà vuole fare con Valeria.

Nunzio è pronto a dare una possibilità alla sua storia con Diana, libera di tornare a casa dopo il ricovero. Rossella capisce che il ragazzo le sta sfuggendo, e trova grazie alle parole di Silvia il coraggio di affrontarlo.

Marina è sempre più ferita dall’atteggiamento di Roberto, con Ferri che pensa solo a Tommaso. Peraltro, proprio nel giorno del test del Dna viene braccato da una giornalista che inizia a fargli domande sempre più incalzanti.

Mariella scopre del bacio tra Guido e Claudia, immortalato da un manifesto pubblicitario che li ritrae insieme. Guido ha perso davvero la testa per lei, e condivide con Michele un segreto.