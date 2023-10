Un Posto al Sole, anticipazioni dal 16 al 20 ottobre: i dubbi di Viola e il pentimento di Eduardo

Clara non vuole più le ingerenze nella sua vita di Eduardo, ma questi non sta accettando davvero la fine della loro relazione e diventa sempre più intrattabile.

Viola non riesce a soffocare i sentimenti per Damiano, e questo la mette in seria difficoltà nel suo ménage familiare. Si confessa con Diego ammettendo di essere confusa. Intanto Damiano prova ancora una volta a portare Eduardo dalla sua parte.

Ida torna a casa, accolta da Roberto e Marina. E se Lara avesse ancora una carta da giocare? Chiede di vedere Tommaso, cosa che insospettisce Roberto e Marina. Piombano in un incubo.

Tra gli straordinari sul lavoro e le uscite con Diana, Nunzio sembra tirare un po’ troppo la corda. Rossella, intanto, decide di confrontarsi con lui sul menù per il suo matrimonio.

Guido e Mariella trovano il coraggio di parlare a Bice del modo in cui tratta Gerry, La reazione della donna non è però quella che si aspettano e si trovano a gestire una difficile situazione a casa con Gerry “terzo incomodo”, almeno finché non arriva Speranza.

Giancarlo ha conquistato Otello, ma Silvia sembra distante. Proprio Otello fa sì che Raffaele possa trovare una brutta sorpresa al suo ritorno.