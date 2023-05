Un Posto al Sole, anticipazioni dal 15 al 19 maggio: chi rovinerà i piani di Lara?

Nuovo momento di vicinanza tra Angela e Franco, decisi più che mai a gettarsi in una nuova esperienza lavorativa fuori Napoli. Giulia dopo aver ricevuto le minacce di Eduardo scopre dell'intenzione che hanno sua figlia e Franco di trasferirsi in Sicilia. Quando si decidono per la partenza, però, devono affrontare Renato.

Lara ha quasi raggiunto lo scopo di tornare nella vita di Ferri: Marina è distante e l'uomo si getta a capofitto in una paternità che li riavvicina. Ma una donna misteriosa rischia di mandare all’aria tutti i suoi piani.

Ornella ha un'idea per consentire a Raffaele di non aver più Otello sempre alle calcagna.

Speranza è presa dai suoi studi e trascura Samuel. Micaela lo rincuora con i suoi modi di fare, situazione che mette in allarme Mariella.

Guido e Castrese si impegnano a salvare l’amicizia tra Mariella e Cerruti.