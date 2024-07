Un Posto al Sole, anticipazioni dal 15 al 19 luglio: una coppia "scoppia" definitivamente?

Emozioni intense nelle prossime puntate di Un Posto al Sole: ecco le anticipazioni delle principali trame degli episodi che andranno in onda la prossima settimana, da lunedì 15 a venerdì 19 luglio, come sempre alle ore 20.50 su Rai 3.

Manuel è nuovamente vittima di un atto di prepotenza da parte di Pasquale, e non sa come reagire né se raccontarlo alla madre.

Intanto Samuel prova a recuperare in extremis il rapporto con Micaela, cercando buoni consigli anche da parte delle sorelle della ragazza.

Ornella risolve un nuovo delicato caso medico con intuito e competenza, poi è tempo dell’ultimo giorno di lavoro per lei e Raffaele le fa una sorpresa speciale: un viaggio a Barcellona.

Continuano gli aiuti da parte di Don Antoine nei confronti di Rosa, vicinanza non compresa dalle parrocchiane, pronte a criticare il sacerdote. Rosa si trova anche a che fare con la prepotenza di Luisa.

È il giorno del debutto di Claudia. Mariella decide di non andarci, ma Guido non sembra neppure accorgersi del malessere della moglie, nemmeno dopo le parole di Michele e Silvia. È il momento per Mariella di prendere una decisione drastica e definitiva e così i due si preparano a guardare in faccia la realtà, probabilmente per separarsi.

Si presenta intanto per Roberto l’occasione per investire in un nuovo progetto, l’acquisto della radio. Si affida all’aiuto di Marina così da superare le diffidenze di Chiara nei suoi confronti. Come prevedibile però, Filippo non la prende affatto bene e interpreta l'interesse imprenditoriale di suo padre come una vendetta nei suoi riguardi.