Un Posto al Sole, anticipazioni dal 15 al 19 gennaio: è guerra tra Raffaele e Roberto

Puntate assolutamente da non perdere quelle di Un Posto al Sole che andranno in onda da lunedì 15 a venerdì 19 gennaio. Le anticipazioni sulle principali trame della soap made in Naples, infatti, fanno già immaginare quanto saranno tenuti sul filo i telespettatori. Entriamo nel dettaglio di quanto succederà.

Raffaele e Diego scoprono il segreto di Ida, che in passato ha ceduto suo figlio a Lara. I due ragazzi hanno un duro confronto, in cui lui mostra tutta la sua delusione. Raffaele prova a fare da paciere ed incoraggia il figlio a mostrarsi meno severo. Roberto e Marina fanno una proposta che potrebbe cambiare il destino di Ida, mentre cresce l'ostilità di Diego e Raffaele verso i Ferri. Tornati a Napoli Diego si confronta con i sentimenti che prova verso Ida, mentre Raffaele affronta Roberto e Marina.

Mariella è in conflitto con Guido sia in ufficio che nella vita privata. Guido decide di affrontare la situazione pubblicando una lettera di scuse sui social, rischiando però di complicare ulteriormente le cose.

Serena e Filippo si trovano sempre più alle prese con il malessere di Irene, il cui comportamento evidentemente nasconde qualcosa. La bimba si avvicina alla zia Manuela in cerca di complicità e avventure con il vecchio telefono della madre.

Il Vulcano celebra la giornata mondiale della pizza con Nunzio che realizza un suo sogno. Per lui arriva anche una sorpresa inaspettata. Ci sono anche clienti problematici, ma lui riesce ad evitare il peggio.

Viola cerca di ricostruire un legame con suo figlio Antonio. Nel frattempo, l’interesse di Eugenio per la collega Lucia Cimmino cresce.