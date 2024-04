Un Posto al Sole, anticipazioni dal 15 al 19 aprile: nuovi amori e nuovi pericoli

Coppie che forse nascono, coppie forse finite per sempre. Sono le sorprendenti novità che le anticipazioni delle trame di Un Posto al Sole preannunciano per tutti i fan della soap napoletana. Nelle puntate da lunedì 15 aprile a venerdì 19, infatti, saranno particolarmente iportanti le vicende di Viola, Damiano, Rosa, Eugenio, Niko, Valeria e Manuela.

Diana è ancora in ospedale e le sue condizioni non sembrano migliorare. Intanto Nunzio, dopo lunghe riflessioni, accetta la proposta di collaborazione di Marta per iniziare a indagare su Bianchi. I loro sospetti saranno più che fondati: Flavio teme la donna possa risvegliarsi e denunciarlo immediatamente, così chiede ancora una volta aiuto al boss Torrente.

Viola si trova ancora al centro delle attenzioni grazie ai festeggiamenti del suo compleanno, con Eugenio che si sente molto distante dalla sua vita. Rosa decide di sorprendere Damiano con una decisione inaspettata: lo esorta a tornare a vivere a casa sua. Lei e suo figlio Manuel però tornano nel mirino della camorra. Damiano si fa in quattro per proteggerli e cerca di scoprire chi si nasconde dietro alle minacce contro di loro. Non può fare altro che affidarsi ad Eduardo.

Niko, spinto dalle parole di incoraggiamento di Valeria, si prepara finalmente a fare un passo in avanti lasciandosi dietro il suo triste passato. La relazione tra loro va consolidandosi e così Serena decide di confrontarsi con sua sorella Manuela per far andare avanti sentimentalmente anche lei.

Marina è in crisi. Guardando alle sua età, si domanda se potrà mai essere una madre adatta per Tommaso, e ha dubbi anche sulle capacità di Roberto. Come un fulmine a ciel sereno arriva una richiesta proprio di quest'ultimo al figlio Filippo.

Michele è raggiunto dalla sua amica Fabiana, di ritorno finalmente a Napoli. Silvia è gelosa e questo non sfugge a Mariella, che dovrà anche consolare l'amica per la situazione difficile con Giancarlo: che sia giunto il momento di confessargli quello che è successo con Michele?