Un Posto al Sole, anticipazioni dal 14 al 18 novembre: "ritorna" il dramma di Susanna

Susanna nuovamente protagonista di Un Posto al Sole? È la particolare notizia che sembra emergere dalle anticipazioni settimanali della soap. Ci sarà sicuramente una sorpresa per i fan: il personaggio interpretato da Agnese Lorenzini dovrebbe - in qualche modo al momento non meglio chiarito - ritornare.

Probabilmente un ricordo, forse un flashback, forse una situazione in tutto e per tutto simile a quella che le è capitata, fatto sta che i suoi cari, e Niko in particolare, si troveranno costretti a dover rivivere il dolore per la sua tragica morte. Il giovane Poggi è devastato dalla situazione, mentre qualcuno non accetta quanto accade e si appresta ad agire.

Ferri scopre che Marina è ancora in pericolo ed inizia ad accettare l'idea di averla persa per sempre.

Intanto Michele e Silvia si riavvicinano a causa di un incontro (non proprio) fortuito, con qualcuno che osserva con attenzione l'evolversi della situazione.

Renato è deciso ad ostacolare i progetti immobiliari di Alberto, e favorirà l'arrivo di Micaela oramai pronta a trasferirsi in pianta stabile a Palazzo Palladini. Proprio lei infatti chiederà all'avvocato di affittarle il suo piccolo appartamento.