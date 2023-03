Un Posto al Sole, anticipazioni dal 13 al 17 marzo: Viola deve scegliere e Otello torna a Napoli

Settimana come sempre ricca di avvenimenti ad alta tensione per i protagonisti di Un Posto al Sole: di seguito le anticipazioni delle principali trame che accompagneranno i fan della soap Rai dal 13 al 17 marzo.

Viola si scoprirà in pena per le sorti di Damiano, il quale potrebbe essere stato ferito gravemente nel corso di un nuovo raid criminale. La donna prende coscienza dei propri sentimenti e si interroga sull?opportunità di parlarne apertamente a Eugenio, il quale le fa una proposta che finisce per metterla ancora più in difficoltà. Ormai le tocca prendere una decisione sulla propria vita sentimentale.

Giulia ed Angela, intanto, hanno modo di conoscere meglio Rosa. Scoprono che il suo atteggiamento è la conseguenza della vita difficile che ha dovuto finora affrontare. Mentre Rosa svolge il suo primo giorno di servizio in Terrazza, Franco incontra Damiano e i due discutono della forte tensione che si respira per le strade del centro storico e di Eduardo Sabbiese.

Lara sembra intenzionata a usare il bambino come uno strumento per minare la serenità e la stabilità del rapporto tra Roberto e Marina. Roberto farà un passo importante verso Lara ma al tempo stesso cercherà di rassicurare Marina tutelando il loro futuro.

Nel frattempo, un appuntamento al buio orchestrato da Micaela rischia di mettere Manuela in imbarazzo agli occhi di Niko. Proprio Manuela continua a provare dei sentimenti per lui, ma i suoi segnali contrastanti la inducono a provare a dimenticarlo.

Il ritorno di Otello ad Indica è motivo di apprensione per tutti. Raffaele e Renato lo convincono a tornare a Napoli, dove viene accolto dall?affetto degli amici. Deciso a trovare un modo per aiutare Otello a distrarsi, Guido chiede aiuto a Franco e a Nunzio.

Alberto fa una proposta inaspettata a Silvia, che intanto conta sulla vicinanza di Michele mentre si acuisce la distanza con Giancarlo.