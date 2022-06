Un Posto al Sole, anticipazioni dal 13 giugno: uno storico personaggio rischia la vita

Si rinnova il nostro consueto appuntamento con le principali trame settimanali di Un Posto al Sole, l'amatissima soap Rai girata e ambientata a Napoli.

Chiara inizialmente lascia Nunzio, pensando sarebbe ingiusto debba aspettarla mentre sarà in galera. Lui non vuole saperne, e lei gli fa una proposta sconvolgente. Così inizieranno a predisporre le condizioni per realizzare il loro sogno. Intanto Filippo e Serena riflettono sulla proposta di Chiara al primo di diventare nuovo amministratore delegato del Gruppo Petrone.

Raffaele è sempre più divorato dal suo segreto, e Ornella e Renato si rendono chiaramente conto che qualcosa non va. Il portiere di Palazzo Palladini riceve un nuovo e agghiacciante avvertimento da Valsano, poi arriva un incidente per Diego. È il momento di decidere se sottostare o meno al ricatto cui è sottoposto.

Stefano prima si scontra con Riccardo, poi fa a pugni con Nunzio, infine si rifugia da Virginia. Si riaccende la passione e dovranno fare i conti sulla questione. Intanto proprio Riccardo cerca di riaccorciare le distanze con Rossella, ma il suo atteggiamento finisce per far maturare in Michele una crescente antipatia nei suoi confronti.