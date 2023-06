Un Posto al Sole, anticipazioni dal 12 al 16 giugno: Roberto cacciato di casa, e tra Nunzio e Rossella...

Colpi di scena a non finire nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, che andranno in onda da lunedì 12 giugno a venerdì 16.

Ancora all’oscuro delle vere intenzioni di Ida che è pronta a rientrare a Napoli, Lara approfitta ha ormai Roberto in pugno. La svolta avviene quanto torna Marina in casa Ferri. Roberto prova a chiarire le cose con Lara ma non sa che Marina ha intanto scoperto tutto quello che è successo in sua assenza: scoppia tra i due una forte tensione, e se da una parte Roberto si sforza di trovare un modo per salvare il proprio matrimonio, dall’altra la donna arriva all'esasperazione. Al termine di una lite lo caccia di casa.

Cresce sempre di più l’intesa tra Giulia e Luca, una vicinanza che infastidisce Renato al punto da spingerlo a chiedere un favore particolare a Otello. Raffaele si accorge di quello che sta succedendo.

Ornella inizia a provare molta nostalgia per il suo lavoro in ospedale ormai ridimensionato, mentre Rossella si trova sempre più in disaccordo con i modi di fare di Riccardo. Ci penserà Ornella a farla riflettere su un aspetto particolare del ragazzo.

Niko decide di rimanere alla larga da Manuela e Costabile dopo averli visti insieme. Nel frattempo Nunzio prima telefona a Chiara rimanendo sconvolto dai risvolti della telefonata, poi scappa un improvviso bacio tra lui e Rossella. Decidono di tornare alle loro vite di sempre, ma non è successo qualcosa che li ha lasciati indifferenti.

Nel frattempo arriva da Mariella un improvviso e inaspettato invito per Cerruti e Castrese. Cerruti accetta sperando che Castrese sia pronto a fare coming out, poi si accorge di essere stato troppo ottimista e si chiude in se stesso.

Eduardo è sempre più deciso a conquistare Clara e fa un gesto che la lascia senza parole.