Un Posto al Sole, anticipazioni dal 12 dicembre: love story di Natale a Palazzo Palladini?

Ecco cosa devono aspettarsi i fan di Un Posto al Sole per le puntate che andranno in onda la settimana dal 12 al 16 dicembre 2022, come sempre su RaiTre alle 20.50 circa.

Nunzio è deluso dal comportamento di Chiara e inizia a notare Alice, sempre più vicina a lui. Infatti Marina vuole trascorrere le vacanze di Natale a Londra ma la nipote non ne è contenta, dato che non vorrebbe allontanarsi da Nunzio.

E mentre Alberto prosegue ad indagare sul tesoro sepolto nel seminterrato, Lia, scoperto chi le ha preso il tesoro, inizia ad avere reazioni molto nervose ed a vivere un momento di grande tensione con Diego.

A casa di Manuel, Viola si imbatte in un incontro spiacevole con Rosa, gelosa e infastidita dalla sua presenza. Damiano si accorge dei problemi figlio, e per questo ringrazia Viola per averlo informato in tempo delle problematiche. Raffaele e Ornella nel frattempo si ritrovano a parlare delle conseguenze nate dalla separazione tra loro figlia ed Eugenio.

Bianca si rende conto che dietro alla challenge c'è Antonello, il quale scopre di dover affrontare le conseguenze delle proprie azioni. La ragazzina non è disposto a lasciarlo da solo, ma si mette in pericolo. Franco, Angela e Giulia sono preoccupati.

Salvatore si sforza di avvicinarsi sempre più a Bufalotto, fino a rendersi conto che è il momento di metterlo con le spalle al muro e di costringerlo a rivelarsi al di fuori della chat.

Mentre continua la guerra tra Mariella e le gemelle Cirillo, Michele decide di fare a Silvia e Rossella una proposta davvero inaspettata per Natale.