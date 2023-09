Un Posto al Sole, anticipazioni dall'11 al 15 settembre: è resa dei conti tra Lara e Roberto

I sospetti di Viola su Damiano - a proposito del suo rapporto con Eduardo - diventano sempre più concreti. Rosa intanto diventa gelosa per la relazione tra il suo ex e la ragazza. Damiano si espone troppo con Eduardo e col suo clan, al punto di rischiare la vita.

Niko torna dalle vacanze e viene a sapere di Bricca. Intanto spiega a Giulia delle intenzioni di Franco e lei si oppone. Micaela convince Serena a fare qualcosa per Manuela, sempre chiusa in casa. A questa capita di rivedere Niko, un incontro che non lascia indifferente nessuno dei due. Micaela prova anche a mettere a punto un piano per distrarre la gemella risvegliando il suo interesse per Costabile, ma le cose andranno diversamente dal previsto.

Roberto rompe gli indugi e prende una decisione, troppo a lungo rimandata, su Lara. Deciso a fare il test del Dna, Ferri potrebbe smontare il castello di bugie che Lara ha costruito intorno a Tommy. Intanto chiede perdono a Marina, ma la donna sembra irremovibile. Lara tenta il tutto per tutto coinvolgendo anche Filippo.

Nunzio riceve da Silvia una notizia che potrebbe metterlo in difficoltà con Michele. Alberto non sembra aver rinunciato a frequentare Diana, ma la donna è intrigata anche da un altro uomo.

Massaro torna alla carica con Guido cercando la sua complicità, ma stavolta qualcuno potrebbe intromettersi nei suoi piani. Intanto il tentativo di Mariella di far ragionare Sergio a proposito del suo comportamento con Bice ha un esito imprevisto, che suscita la gelosia proprio di Guido.