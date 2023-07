Un Posto al Sole, anticipazioni dal 10 luglio: sta per crollare il castello di carte di Lara?

Si rinnova il nostro tradizionale appuntamento con le anticipazioni sulle principali trame settimanali di Un Posto al Sole, in questo caso relative alle puntate che andranno in onda – sempre su Rai3 alle 20.50 – da lunedì 10 a venerdì 14 luglio 2023.

Ancora imbarazzo tra Rossella e Nunzio, i cui sentimenti sono molto complessi da interpretare innanzitutto a loro stessi. Proprio Nunzio, innervosito, finisce per sfogarsi su Samuel, questo mentre Rossella appare distratta al lavoro e Luca la prende sempre più di mira.

Filippo e Serena invitano Eugenio e Viola a pranzo per discutere delle prossime vacanze estive, ma l'atteggiamento di Viola renderà poco piacevole la situazione. Proprio Viola è in difficoltà: dice a Raffaele dei problemi col marito e che ha bisogno di altro. Eugenio, che si ritrova in una situazione insolita, spinge Viola a riconoscere la sua sofferenza.

Renato rischia di deludere Jimmy, ma Giulia salva la situazione.

Ida intanto è molto affettuosa, troppo, nei confronti di Tommaso. Rischiano di saltare fuori le bugie di Lara? Roberto chiede spiegazioni a Lara riguardo al comportamento di Ida, mentre Marina approfondisce con Silvana le circostanze che hanno portato al suo licenziamento.

Rosa ha un'accesa discussione con il fratello Eduardo, questo dopo che lui ha fatto comparire una misteriosa borsa a casa.

Giulia propone a Luca di trasferirsi temporaneamente alla Casa del Terrazzo, lui accetta e informa Michele.

E mentre Speranza è sotto esame e non vede l’ora di partire per le vacanze con Samuel, Micaela gli fa un'offerta particolarmente interessante: si rende conto che potrebbe ancora realizzare il suo sogno.