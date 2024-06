Un Posto al Sole, anticipazioni dal 10 al 14 giugno: un matrimonio e una nuova proposta?

Si rinnova l'appuntamento con le anticipazioni di Un Posto al Sole: questa volta le principali trame sono quelle degli episodi che andranno in onda da lunedì 10 a venerdì 14 giugno.

È giunto il momento in cui Lara finalmente esce allo scoperto con Diego e Ida, dicendo loro se intende avvalorare la denuncia della ragazza oppure no. Ferri, che ha capito cosa sta succedendo, prova a correre ai ripari in una corsa contro il tempo. È sempre più preoccupato all’idea di perdere Tommaso, mentre Marina sembra non reggere più la situazione.

Ornella ha sospetti sempre più pesanti sulle condizioni di salute di Luca. Dopo essersi confrontata con Raffaele, va da Giulia per parlarne. Del resto lui vuoi continuare a lavorare.

Deciso a rimettersi in forma, Guido trova una nuova compagna con cui allenarsi, Claudia, ma la prima volta è un disastro (anche grazie ad un terzo incomodo).

Intanto Raffaele è ormai rassegnato al proprio destino, con Marina che prova a far desistere Roberto dalle sue intenzioni di denunciarlo, ed in effetti Ferri cambia idea sebbene la sua coppia stia iniziando ad avere delle frizioni. E mentre Diego e Ida affrontano i primi, necessari passi per vedere riconosciuti i diritti di lei su Tommaso, Roberto ha una sua strategia.

Valeria convince Niko a partire con lei, ma questo porta ad uno scontro tra lui e Jimmy sul quale neanche Giulia riesce ad intervenire.

Clara è felice perché il giorno dopo sposa Eduardo, sebbene resti l’incognita Alberto che non intende rinunciare a suo figlio. Intanto Diego fa una spiazzante proposta a Ida: come la prenderà la donna?

Intanto le strade di Nunzio e Rossella continuano a incrociarsi per poi separarsi di nuovo mentre Michele e Silvia sembrano più uniti che mai e progettano di fare una vacanza insieme.