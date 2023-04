Un Posto al Sole, anticipazioni dal 10 al 14 aprile: una protagonista è di nuovo incinta

Puntate tutte da vedere le prossime dell'amatissima soap Un Posto al Sole: le anticipazioni dal 10 al 14 aprile promettono interessanti sviluppi per tutti i personaggi.

Le puntate sono quelle di Pasqua e Pasquetta, e la ricorrenza si rifletterà nelle avventure dei protagonisti.

Alberto si prepara a passare il lunedì in Albis provando a recuperare con Diana, che però non sembra interessata. I loro atteggiamenti però hanno attirato le attenzioni di qualcuno. L'uomo scarica la sua rabbia su Clara.

Franco e Angela saranno di nuovo genitori. Una sorpresa per entrambi, che la vivranno con emozioni contrastanti e diverse.

Proprio mentre sta per ritornare a casa do Eugenio, Viola ha di nuovo dei ripensamenti. Damiano, triste per questa riappacificazione, riscopre un momento di passione con Rosa.

Nunzio e Diego stanno per dare vita alla loro nuova società, Silvia è più serena e non sospetta che Michele sia tra i "benefattori". Soltanto Rossella alla fine gli sarà riconoscente. Eppure, c'è qualcuno che sta ancora tramando contro il Caffè Vulcano.

Roberto deve intervenire per un'urgenza scatenata da Lara, cosa che lascia di sasso Marina. Proprio lei riceve la sorpresa di Anoux a Napoli. Una situazione che la porta a prendere una drastica decisione pronta a mettere Roberto in crisi.

Scoppia l'ennesimo litigio tra Mariella e Serena, con Filippo e Guido che intervenendo riescono finalmente a far tornare la pace tra le due.