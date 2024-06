Un Posto al Sole, anticipazioni dal 1 al 5 luglio: una proposta inaspettata e una nuova amicizia

Ancora colpi di scena in arrivo per i fan di Un Posto al Sole, la storica soap napoletana di cui vi presentiamo le principali trame delle puntate che andranno in onda dal 1 la 5 luglio 2024.

Mentre Rossella ha un'accesa discussione con suo padre, Ornella si chiarisce con Luca. Evidentemente per il primario questo è uno dei momenti più complicati della vita, sebbene resti la certezza di avere Giulia accanto a sé. Anche gli amici si stringono intorno a lui, che inizia a fare i conti con la malattia e ad accettarne le oramai inevitabili conseguenze.

Ida e Diego gettano le basi per diventare una famiglia accogliendo il figlio della ragazza, questo mentre Marina e Roberto potrebbero doversi arrendere e accettare che Tommy sia portato via dalla loro casa. Lei lo spinge a provare a superare l'ossessione per il piccolo. Diego fa una proposta che mette in crisi Ida, la quale si confida con Raffaele.

Jimmy si prepara a conoscere la nipote di Valeria, sempre meno in sintonia con suo padre: Mina, la bambina, lo conquista.

Dopo aver combattuto per non lasciare la propria casa, Rosa scopre di essersi fatta dei nemici nel suo quartiere ed è suo malgrado protagonista di una rissa. La vicenda diventa un'occasione per lei e Don Antoine di approfondire la propria conoscenza.

Guido vorrebbe provare a preservare la propria vita di coppia, ma Mariella sente che qualcosa non va e potrebbe apprendere della sua infatuazione per Claudia in un modo molto traumatico.

Serena si prende la sua rivincita sulle gemelle prima di essere coinvolta in una imprevista serata familiare. Micaela medita rappresaglie contro di lei, cercando un'alleata in Manuela che però non vuole assecondarla e anzi è stranita da questa regressione infantile che sta avendo la gemella.