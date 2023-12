Un Posto al Sole, anticipazioni dall’1 al 5 gennaio: il Capodanno di Palazzo Palladini

Emozioni forti in arrivo per i fan di Un Posto al Sole. Le puntate in onda dall’1 al 5 gennaio 2024 in prima visione su Rai 3, delle quali vi presentiamo in anticipo le principali trame, si annunciano infatti emozionanti più che mai.

Arriva l’ultimo giorno dell’anno a Palazzo Palladini, e il povero Guido è alle prese con nuovi litigi tra casa Altieri e casa Cerruti. Anche per Sasà, Samuel e Speranza ci saranno delle importanti novità. Quest'ultima prende una decisione estrema senza il permesso del padre. Intanto pare andare avanti senza intoppi la relazione tra Samuel e Micaela.

Raffaele è preoccupato per la situazione creatasi tra Eugenio e Viola, che sta turbando il piccolo Antonio. Proprio Viola, che soffre sempre di più la situazione, inizia a pensare di dover parlare insieme al papà col bambino, che oramai sa tutto.

Clara si trova a un bivio: deve scegliere se permettere ad Alberto di prendere Federico oppure no. E se l'uomo non glielo riportasse mai più?

Diego prova a mettersi in contatto con Ida senza successo. Non sa che la ragazza è tenuta prigioniera dai suoi parenti in Polonia. Lei, disperata, cerca una soluzione per scappare ma è complicato.

Michele scopre che tra i fan di Micaela in radio c’è anche una persona che lui conosce molto bene. Una sorpresa per lui, mentre ancora un'altra del tutto inaspettata sta per arrivare.