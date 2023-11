San Ferdinando La giornata "particolare" in una Napoli-Gotham City di un turista francese Lettera al Procuratore Gratteri

Procuratore Gratteri, le racconto la giornata "particolare" a Napoli di un turista francese.



Francois esce dal Teatro San Carlo, per il cinquantesimo del Balletto Don Chisciotte. Bellissimo. Solo 3 repliche, tutte sold out e platea gremitissima di turisti. Molti francesi che si congratulano per il re/insediamento del Sovrintendente Lissner (Grazie Giustizia).

Una sorta di Opèra-Comique, aveva detto Rudolf Nureeev che, a soli 21 anni, diede una brillante interpretazione con il Balletto di Leningrado. Cala il sipario, Francois percorre a piedi Piazza Plebiscito, una delle piazze più belle al mondo. Il ministro Piantedosi in visita a luglio aveva promesso di salvarla dal degrado e di sottrarla all'uso dormitorio per senzatetto. Invece Francois si ritrova immerso nel buio assoluto, tutta la zona Chiaia è in total black. E non certo per la Fashion Week. Da quattro giorni il centro di Napoli è avvolto dalle tenebre, sembra di essere a Gotham City.

A Lei non le chiedo di essere Batman, il super eroe, ma visto che è abituato a combattere il Male, potrebbe darci una mano almeno a farci uscire da questa oscurità surreale che ci avvolge. Visto che è di casa proprio nella caserma di Montedidio che anche lei attraversa in totale oscurità. Anche la sua incolumità potrebbe essere a rischio.

Francois continua la sua promenade evitando me**e (ops, la popo’ di qualche cane non raccolta), si ferma sotto il Ponte di Chiaia e la pioggerellina di calcinacci non la scambia per effetti speciali.

Francois (quelle chance pour lui) non è una delle tante vittime del “sistema” Napoli. Ogni tanto, vorremmo poter noi valutare un’alternativa. Che invece non si trova…

Non saremo la Ville Lumière, ma qualche lampadina in più’ (anche quando dalla cabina di regia sarà riparato il guasto) per illuminare le facciate monumentali di Napoli, una volta, capitale d’Europa, proprio come Parigi. Ma era tanto tempo fa.

Quelle honte, mon chér.