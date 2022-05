Vomero sommerso dai rifiuti Nelle vie principali dello shopping immondizia un po' dappertutto

Il Vomero è sommerso dai rifiuti.

Esagerazione? No, assolutamente...

Basta farsi un giro per le strade e le piazze principali del quartiere collinare di Napoli ed accorgersi che davvero la situazione sta diventando difficile da gestire.

Via Luca Giordano, Piazza degli Artisti, ma anche via Ruoppolo, via Pitloo o via Tino di Camaino: nei pressi delle campane per la raccolta differenziata la gente abbandona di tutto e di più.

Le immagini che vedete le abbiamo scattate personalmente nel pomeriggio di lunedì 30 maggio 2022. Non si tratta di foto vecchie, né di foto ritoccate o altro. Sono la triste e fedele riproduzione di una realtà che purtroppo è sotto gli occhi di tutti ma che in tanti fingono di non vedere.

Secondo molti residenti non sarebbe difficile, per le autorità competenti, risalire a chi abbandona i rifiuti in maniera così incivile e in barba a qualsiasi norma di educazione civica.

Il fenomeno delle mini discariche abusive al Vomero non è nuovo, e più volte ce ne siamo occupati in passato con video e foto-denunce che non sempre sono cadute nel vuoto.

"Dottò...m'arraccumànn'... -ci ha detto un anziano passante mentre scattavamo le foto in via Luca Giordano-..., fatele vedere al Signor Sindaco".

Staremo a vedere...