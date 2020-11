Vomero deserto nel primo sabato sera da zona "rossa"

Sabato scorso, l'ultimo in cui la Campania era zona "gialla", le immagini dell'assalto (tra virgolette) al Vomero fecero il giro del web. Migliaia di persone a piedi e in auto si riversarono nelle vie del quartiere collinare alla ricerca, disse qualcuno, delle ultime ore di "libertà". E sui napoletani piovvero accuse di ogni genere.

Ieri sera, invece, nel primo sabato da zona "rossa", il Vomero appariva pressoché deserto, come dimostrano le immagini che abbiamo scattato tra via Luca Giordano, via Scarlatti, Piazza Vanvitelli e via Bernini, il cuore del quartiere.

Certo, il freddo era pungente, ma sicuramente la gente ha capito che è meglio sacrificare un paio di serate piuttosto che l'intero periodo delle prossime feste di Natale, ed è rimasta a casa, per quanto possibile, nonostante i tanti negozi comunque aperti.

Gallery