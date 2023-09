Arenella Ecco la strada-discarica: anche un piccione nella spazzatura|FOTO

Anche un piccione tra i rifiuti. Pedane di legno, scarpe, bottiglie, scope, vetro, plastica: via Saverio Altamura, importante arteria che unisce i quartieri del Vomero e dell'Arenella, a Napoli, è stata trasformata, nell'indifferenza generale, in una vera e propria strada-discarica. E accanto alle campane per la raccolta differenziata compare anche la triste carcassa di un povero colombo oltre alle solite deiezioni canine lasciate lì dai soliti padroni zozzoni che spesso "dimenticano" di raccogliere gli escrementi dei proprio amici a quattro zampe.

I residenti da tempo chiedono che via Saverio Altamura venga riqualificata e ripulita.

La strada, di sera, è poco illuminata, e l'impunità per coloro che sversano illecitamente i rifiuti, è quasi garantita, anche grazie alla mancata potatura degli alberi che ormai rappresentano un pericolo costante per passanti e residenti, molti dei quali si trovano da tempo con i rami che arrivano fin dentro casa.