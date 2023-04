Viaggio nella città azzurra: via San Giacomo dei Capri tra le strade più colorate di Napoli

Continua il nostro viaggio nella Napoli "azzurra", alla ricerca di striscioni, bandiere e abbellimenti in vista dell'ormai imminente conquista del terzo scudetto da parte degli uomini di Spalletti. Stavolta siamo nel quartiere Arenella, dove anche via San Giacomo dei Capri, arteria fondamentale che conduce alla zona ospedaliera di Napoli, si dipinge d'azzurro. I commercianti della parte bassa della strada, quella più vicina al Vomero, si sono autotassati e hanno acquistato bandiere e striscioni che hanno poi collocato personalmente, di notte per non intralciare il traffico, servendosi di scale altissime. Tutti uniti, quindi, per regalare gioia e colore a clienti, passanti e residenti in attesa dell'esplosione definitiva di gioia, attesa ormai a giorni.