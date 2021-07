Via Domenico Padula strada-discarica

A spasso nell'immondizia. Non è il titolo di un film, ma è quello che fanno tutti i giorni coloro che abitano in via Domenico Padula, a Napoli, nel quartiere di Pianura, uno dei più abbandonati della città: vanno letteralmente in giro tra i rifiuti abbandonati in maniera illecita.

Uno scandalo a cielo aperto che sembra non interessare nessuno.

La strada sembra essere una delle preferite da chi deve disfarsi velocemente di vasche da bagno, mobili, materassi e mobili in generale.

Ah, non dimentichiamo pure qualche paraurti, passeggini, stenditoi, sedie, divani e chi più ne ha più ne metta, anzi... ne butti.

"L'Asìa fa quel che può - si lamenta un residente -, e la colpa di questo scempio non è certo dei netturbini. Qui ci vorrebbero controlli in borghese, appostamenti e telecamere".

La strada, infatti, una volta bonificata, viene subito presa d'assalto dai professionisti dell'abbandono dei rifiuti, e dopo poco tutto torna come prima.

Per la cronaca, abbiamo scattato le foto nel pomeriggio di domenica 4 luglio 2021.