Via Toledo suk: in poche centinaia di metri ho contato cinquantasei venditori ambulanti Borse, cinte, sciarpe, giocattoli. E poi cappelli, collane, cappelli e via dicendo. Il campionario abusivo è vasto

Pochi decine di metri. Un tratto di strada breve, brevissimo, a via Toledo che va da Imbriani a Piazzetta Augusteo. Abbiamo fatto un piccolo esperimento, e abbiamo contato quanti fossero gli ambulanti in quel pezzo di strada domenica sera, verso le 19. Centinaia e centinaia i turisti in giro. Ebbene, contando gli ambulanti su entrambi i lati della strada, siamo arrivati quasi a sessanta. Cinquantasei, per la precisione. Borse, cinte, sciarpe, giocattoli. E poi cappelli, collane, cappelli e via dicendo. Il campionario abusivo è vasto e riesce a soddisfare le richieste della gente. Tanta gente vende perchè c'è tanta gente che compra. Inutile sottolineare che si tratti di merce contraffatta e di dubbia provenienza.

I controlli? Pochi, anzi, almeno a quell'ora della sera, pressochè inesistenti, anche se gli abusivi erano sempre sul chi va là. Basta vedere un lampeggiante in lontananza o una divisa e... la fuga è dietro l'angolo. Il fenomeno dell'abusivismo è da sempre uno dei punti dolenti della città di Napoli, e contrastarlo diventa sempre più complicato, a Napoli come in tutte le grandi città.