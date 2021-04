Un mese fa la morte di Gianfranco Sanna

Tanta commozione nella chiesa di San Gennaro al Vomero in occasione della messa celebrata in ricordo di Gianfranco Sanna, l'amatissimo Preside del Liceo "Mazzini" di via Solimena, al Vomero, scomparso esattamente un mese fa, il 12 marzo, ad appena 59 anni, a causa di un brutto male contro il quale lottava da tempo.

Presenti tanti colleghi, alunni ed ex alunni.

Il Preside Sanna era amato e benvoluto da tutti.

Molto toccanti le parole di Padre Rosario, tra l'altro professore di Religione dell'Istituto, in ricordo del "suo" Dirigente e amico.

Numerose le manifestazioni di affetto dei presenti nei confronti della vedova e del figlio del Preside, entrambi della stessa "famiglia" del "Mazzini", la prima come insegnante e il secondo come alunno.

