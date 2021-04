Ultimo sabato "rosso" al Vomero

Voglia di zona arancione.

E così, dopo il record assoluto delle sei settimane in zona rossa, la gente ha "festeggiato" l'ultimo sabato di restrizioni, con una bella passeggiata all'aria aperta.

Tanti i commercianti che stanno approfittando di queste ore per gli ultimi ritocchi in attesa della sospirata riapertura prevista per lunedì.

