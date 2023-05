Tanti i turisti sul Lungomare di Napoli nel primo giorno da Campioni d'Italia

Tantissimi i turisti in giro sul Lungomare di Napoli nel primo pomeriggio da Campioni d'Italia. Tutti, o quasi, con qualcosa d'azzurro addosso: magliette, sciarpe, bandiere.

La festa continua... e continuerà ancora per giorni. Anche il tempo ha voluto rendere omaggio alla squadra di Spalletti, regalando una giornata di sole molto più che primaverile. Molti coloro che ne hanno approfittato per il primo bagno e per la prima tintarella. A Napoli il Lungomare più...azzurro del mondo!