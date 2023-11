Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sfidando il gelo della sera, con bandiere e striscioni, grandissima dimostrazione d'amore per Diego Armando Maradona, rimasto per sempre nel cuore dei napoletani.

Centinaia di persone all'esterno dello stadio Maradona per ricordare il campione argentino a 3 anni dalla sua scomparsa.

In centinaia sfidano il gelo per ricordare Maradona: "Per sempre nel cuore"