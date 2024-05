Terrore anche a Napoli per lo sciame sismico con scosse di forte intensità sino a magnitudo 4.4 secondo i rilievi dell'Ingv.

Scuole chiuse a Pozzuoli e nelle Municipalità 9 e 10 a Napoli.

In tanti hanno deciso di trascorrere la notte in strada per paura di altre scosse, in particolare davanti allo stadio Maradona e nel parcheggio del Carrefour.