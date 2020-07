Strade e marciapiedi pieni di immondizia

Spazzini, netturbini, operatori ecologici. Chiamateli come volete, ma difficilmente li vedrete. Strade e marciapiedi sempre più nel vortice dell'abbandono, dell'oblìo, del degrado. Le immagini che vedete le abbiamo scattate in via San Giacomo dei Capri, nel quartiere Arenella, ma le segnalazioni arrivano da ogni angolo della città. Qualche cittadino più attivo degli altri si impegna, tra telefonate, mail o messaggi all'Asìa, ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti: per terra c'è di tutto, dalle "semplici" cartacce alle "famigerate" mascherine, dalle bottiglie di plastica a rami e foglie. Certo, se gli incivili non si liberassero così dei rifiuti sarebbe ovviamente meglio, ma una volta che i rifiuti ormai ci sono, beh, qualcuno li dovrà pur togliere. O almeno così dovrebbe essere...

