A Napoli la Settimana Santa è anche la settimana dei ruoti Tanti e di tutte le grandezze

Ruoti per la pastiera, ruoti per il tortano, ruoti per il casatiello, ruoti per quello che volete voi. I prezzi? Per tutte le tasche. Questi ruoti li abbiamo fotografati alla Pignasecca. Si parte da 1 euro per quelli piccoli da 20 centimetri di diametro e si arriva a 2 euro per quelli da 32 centimetri. In molte famiglie napoletane c'è la tradizione di conservare e usare sempre gli stessi ruoti per anni e anni.

Tante però sono anche le persone che acquistano ogni anni decine di ruoti perchè preparano pastiere e casatielli per amici e parenti, e quei ruoti (vuoti) difficilmente torneranno indietro...