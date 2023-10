San Ferdinando Attenzione ad imbrattare i segnali stradali | FOTO In via Cesario Console più mani ignote hanno già da tempo letteralmente coperto di adesivi un segnale stradale

Il segnale, foto Mario Amitrano

Un divieto? Forse. Ma di che? Di sosta, di sorpasso, d'accesso? In via Cesario Console più mani ignote hanno già da tempo letteralmente coperto di adesivi un segnale stradale posizionato sul lato destro della strada che da Piazza del Plebiscito porta al Lungomare di Napoli, rendendone molto difficile, se non impossibile, l'interpretazione precisa sia da parte degli automobilisti che da parte delle forze dell'ordine. Il fenomeno dell'imbrattamento dei segnali stradali a Napoli è molto diffuso, probabilmente più di quanto si possa pensare. Fateci caso, e in giro per la città troverete centinaia e centinaia di cartelli con scritte o adesivi di ogni genere. Sembra cosa da poco, quasi una goliardata, ma secondo la legge su tutte le strade e loro pertinenze è vietato, tra le altre cose, imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente. Chi si dovesse rendere colpevole è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa, ma i guai per gli autori potrebbero aumentare se a causa dell'imbrattamento dovessero verificarsi incidenti stradali. Attenzione, dunque, prima di decidere di ridurre un segnale stradale nelle condizioni di quello in via Cesario Console...potrebbe, in teoria, non valerci la pena.