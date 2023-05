E' corsa a giocare il terno Scudetto

Scudetto e cabala: 23, 87 e 90. A Napoli, ma non solo, è corsa alle ricevitorie per giocare il terno Scudetto. I napoletani si sa sono da sempre legati al gioco del lotto. Scaramantici quanto basta, troppo per qualcuno, sempre pronti a trovare il numero giusto per ogni situazione.

Stavolta, il terno è davvero facile da giocare: in pratica, si tratta delle cifre finali gli anni in cui il Napoli ha vinto lo Scudetto: 1987, il primo e indimenticabile, soprattutto per chi li ha vissuti tutti e tre; 1990, il secondo, e poi 2023, il terzo e anch'esso indimenticabile perché il primo per chi ha aspettato così a lungo.

Dunque, 23-87-90 sulla ruota di Napoli (e dove se no?), per la prima estrazione tricolore.